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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чинквини — о Дзюбе: «По футбольным меркам он слишком стар»

14 Марта 2023 • 13:27 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
18.03 19:30

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини оценил шансы нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы когда-нибудь заиграть в Европе.

Напомним, текущий сезон 34-летний форвард начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», но расторг с ним соглашение в начале ноября прошлого года.

Эксперт не верит в то, что сейчас Дзюба способен получить приглашение от серьёзного европейского клуба. Однако Чинквини отметил, что форвард всё ещё может быть полезен российскому футболу.  

«В Италию Дзюбе было бы сложно перейти по разным причинам, в том числе и потому, что он является легионером из страны, не входящей в Евросоюз. Плюс он уже не молод, ему 34, по футбольным меркам он слишком стар», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» четыре матча и забил три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Оресте Чинквини
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