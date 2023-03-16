Агент Антона Миранчука: «Мы открыты к предложениям»

Вадим Шпинёв, представитель полузащитника столичного «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о будущем своего клиента.

«Мы открыты к предложениям, но если выделять приоритеты — это Европа», — заявил агент плеймейкера российской сборной в интервью изданию Sport24.

Напомним, что Антон Миранчук выступает за «железнодорожников» с 2017 года, проведя в нынешнем сезоне 17 матчах в рамках Российской премьер-лиги и забив пять голов при четырёх ассистах. Контракт полузащитника с «Локомотивом» истекает после следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в пять миллионов евро.