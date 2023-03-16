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Агент Антона Миранчука: «Мы открыты к предложениям»

16 Марта 2023 • 18:17 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
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18.03 19:30

Вадим Шпинёв, представитель полузащитника столичного «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о будущем своего клиента.

«Мы открыты к предложениям, но если выделять приоритеты — это Европа», — заявил агент плеймейкера российской сборной в интервью изданию Sport24.

Напомним, что Антон Миранчук выступает за «железнодорожников» с 2017 года, проведя в нынешнем сезоне 17 матчах в рамках Российской премьер-лиги и забив пять голов при четырёх ассистах. Контракт полузащитника с «Локомотивом» истекает после следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Миранчук Вадим Шпинёв
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
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