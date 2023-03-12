Кристиан Рамирес стал самым результативным защитником текущего сезона в РПЛ

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес вчера вечером сделал голевую передачу на Кади во время первого гола «быков» в ворота «Динамо» на 24-й минуте встречи. Таким образом, у эквадорского и российского игрока обороны набралось уже пять голевых действий в текущем сезоне РПЛ – это три гола и два голевых паса. Как сообщает портал футбольной статистики Opta, Рамирес стал на данный момент самым результативным защитником текущего сезона РПЛ.

Отметим, что Рамирес выступает за «Краснодар» уже седьмой год – он пополнил клуб с юга России в конце 2016 года.

В следующем матче «горожанам» предстоит непростой выезд в Москву к набравшему неплохой ход «Локомотиву».