«Локомотив» набрал при Галактионове больше очков, чем за 10 матчей РПЛ до его назначения

Московский «Локомотив» вчера вечером с помощью невероятной удачи и мастерства удержал выездную победу над грозненским «Ахматом» - 1:0.

Как сообщают аналитики Opta, эта победа стала второй у команды в РПЛ после прихода в клуб Михаила Галактионова, теперь «железнодорожники» набрали при новом тренере шесть очков в чемпионате России. А это на два больше, чем за 10 игр Премьер-лиги до прихода молодого специалиста в команду – тогда за тот период «Локомотив» набрал всего четыре очка.

Благодаря победе «Локомотив» вчера оторвался от конкурентов в подвале турнирной таблицы, набрав 19 очков. У занимающего «безопасное» 12 место «Пари НН» - столько же баллов.