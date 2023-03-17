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Деменко: «Не думаю, что у «Локомотива» будут психологические проблемы после поражения «Акрону» эксклюзив

17 Марта 2023 • 17:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
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18.03 19:30

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Локомотивом» и «быками».

«Сложно выделить фаворита. Команды обе чуть-чуть приподнялись. По игре оба клуба сейчас более-менее. Игра налаживается у них. Фаворита я не вижу, но матч будет очень интересный. И «Локомотиву», и «Краснодару» очки очень нужны. Хороший футбол нас ждёт.

Не думаю, что у «Локо» будут психологические проблемы после поражения «Акрону». Чемпионат для «железнодорожников» сейчас важнее Кубка. Да, неприятное поражение, но ничего страшного», - сказал Деменко.

Напомним, что «Локомотив» и «Краснодар» сыграют в субботу. Начало матча в 19:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Максим Деменко
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
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