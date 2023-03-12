Сенников: «Отправил бы Магкеева и Ненахова на скамейку на пару матчей»

Бывший защитник сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников остался недоволен игрой двух защитников «железнодорожников» во вчерашнем матче против грозненского «Ахмата» - Станислава Магкеева и Максима Ненахова.

«Устроил бы разнос в раздевалке «Локо» Сёмин после двух удалений? Конечно, никто тебя по голове не погладит после такого. Думаю, Магкеев осознал свою вину. Ненахов в меньшей степени виноват, но ему тоже следует быть осторожнее на поле в дальнейшем», - цитирует Сенникова Metaratings.

Экс-защитник добавил, что Магкеева и Ненахова стоило бы посадить на скамейку на пару матчей в целях профилактики.

«Но они и так, и так пропустят по матчу, у них будет время подумать о произошедшем», - заключил Сенников.

Напомним, что вчера «Локомотив» вдевятером удержал победу над «Ахматом» в Грозном и улучшил своё турнирное положение, сравнявшись с идущим на 12-м месте клубом «Пари НН».