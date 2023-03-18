​Дзюба: «Кошмар, ничего не получается»

В двадцатом туре российского чемпионата московский «Локомотив» принимает дома «Краснодар», и в первом тайме Артём Дзюба не сумел забить пенальти. Журналисты подловили нападающего в перерыве матча и он любезно поделился с ними своим комментарием, выразив свое вящее неудовольствие тем, что у него «ничего не получается».

- Безобразный первый тайм, провалили, и в конце еще "точку" не забил. Вообще кошмар, короче. Пока ничего не получается, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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