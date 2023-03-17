Булыкин: «Жду, что «Локомотив» с «Краснодаром» покажет хорошую игру»

Бывший нападающий столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче Российской премьер-лиги против «Краснодара».

«Жду, что «Локомотив» с «Краснодаром» покажет хорошую игру. Вылет из Кубка России может повлиять на настроение команды, но на своём поле они захотят исправить ошибку и хорошо сыграть в чемпионате», — заявил экс-форвард «железнодорожников» в интервью «Чемпионату». Булыкин выразил надежду на то, что подопечные Михаила Галактионова смогут продолжить победную серию в рамках чемпионата, отметив, что игроки будут настроены на победу.

Напомним, что «Локомотив» встретится с «Краснодаром» во матче 20-го тура чемпионата завтра, 18 марта. В таблице Премьер-лиги «железнодорожники» находятся на 12-й строчке, выиграв оба матча после возобновления сезона.