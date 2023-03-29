Широков: «Не очень понимаю стратегию «Краснодара»

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков прокомментировал состав «быков» в матче с «Локомотивом» (2:3).

«В матче с «Локо» на поле вышли девять иностранцев. Честно говоря, не очень понимаю стратегию клуба», - цитирует Широкова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что не видит перспективу развития «чёрно-зелёного» клуба в случае продолжения акцентирования внимания на иностранных спортсменах, не произведших на эксперта должного впечатления в своих первых поединках.

В данный момент «Краснодар» располагается на восьмом месте в турнирной таблице национального российского чемпионата.