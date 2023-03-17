Фернандеш: «Смородская заставляла меня делать анализы крови утром перед тренировкой»

Экс-полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, в настоящий момент выступающий за иранский «Сепахан», отреагировал на слова бывшего президента московского клуба Ольги Смородской, ранее заявившей, что португальский футболист выпивал и прогуливал тренировки.

Фернандеш признал, что у него были непростые отношения со Смородской, рассказав о постоянном контроле со стороны экс-президента «Локомотива».

«Ольга хотела, чтобы я отказался от денег из декабрьской зарплаты из-за обменного курса. И я сказал «нет». Она должна сказать, что заставляла меня делать анализы крови утром перед тренировкой, и люди шпионили за мной», — цитирует Фернандеша Metaratings.

Кроме того, футболист отметил, что в случае пропуска тренировок клуб легко мог расторгнуть с ним соглашение.

Напомним, Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. В общей сложности в составе «железнодорожников» португалец провёл 144 матча, забил 34 гола и отдал 29 результативных передач.