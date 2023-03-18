Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ с «Краснодаром».

- Какие прогнозы на матч «Локомотива» с «Краснодаром»?

- Очень хочется увидеть качественный футбол. «Локомотив» неудачно сыграл в последнем матче с «Акроном» в Кубке России, но начало чемпионата ознаменовалось хорошими результатами, которые исходили от серьезной, качественной игры. Хотелось бы посмотреть на то, как команда проявит себя с «Краснодаром».

- А какое впечатление оставляет весенний «Краснодар»?

- «Быки» начали неубедительно, но это связано с приходом нового тренера и поиском новой игровой концепции, нового определения состава. Пока у обеих команд идет движение вверх, и важно, как они сыграют между собой, какое будет качество игры, за счет чего та или иная команда получит преимущество. Посмотрим, как эти клубы будут позиционировать себя весной. Войдут ли они в череду преследователей «Зенита» и «Спартака», подтянутся ли к лидерам. Сегодня многое решится. Будет интрига.

- Есть ли у «Краснодара» ресурсы, чтобы побороться за высокие места, например, за третье?

- Судя по тому, как южане выглядят на фоне лидеров, им сложно будет бороться за призовые места. Не думаю, что они будут наверху таблицы. А за чертой лидеров «быки» могут бороться.

- «Краснодар» никогда не играет скучно: то много забивает, то много пропускает. Да и «Локомотив» не идеален в обороне. Будет много голов?

- Больше двух каждая команда не забьет. Соперники все понимают, и противостояние будет как в обороне, так и в атаке. Но голы будут. Важно содержание игры и каков будет сценарий.

- Может сыграть свою роль то, что Галактионов дал отдохнуть нескольким игрокам, например, Дзюбе?

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- К этому все и идет. Поэтому Артёму и дали отдохнуть, учитывая не лучшую его готовность к чемпионату. Ему не хватило времени на подготовку и руководство держит в уме, что надо выходить из этой зоны, набирать очки. Сегодня очки необходимы, и Дзюба здесь больше пригодится, чем в кубковом матче.

- Не сыграет основной вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, который заболел коронавирусом. Это может помочь «Локомотиву»?

- Сафонов – культовая фигура южан. Одна из основных фигур в российском футболе. Для меня это вратарь номер один. Его участие в любом матче придает импульс уверенности и надежности. Он позволяет партнерам не играть с оглядкой на свои ворота, а искать счастья у чужих. Понятно, что за спиной у тебя стоит серьезный голкипер.

- Можно ли сказать, что «Локомотив» - фаворит встречи?

- Конечно, приоритетное положение у «Локомотива». У него эмоций много. Хотя и у «Краснодара» тоже, он успешно провел последний матч. Болельщики придут, пусть и не в значительном количестве. Как бы там ни было, более привычно все для «железнодорожников». Психологическое преимущество будет у хозяев.

- Осечка с «Акроном» в Кубке как-то может отразиться на игре «Локомотива»?

- Не думаю, что настолько футболисты завязаны на той игре. Не будет панического настроения.

Елена Григорьевская