Вылетит ли «Локомотив» в ФНЛ?

«Локомотив» провалил первую часть сезона и зимовал в зоне переходных матчей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, вылетят ли «железнодорожники» или сохранят прописку в элите.

Выступление «Локомотива» в нынешнем сезоне – это идеальная иллюстрация того, что далеко не только от игроков зависит результат команды. По составу москвичи никак не должны бороться за выживание. Однако неразбериха в руководстве, странные люди на тренерском мостике привели к тому, что есть. Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов публично говорил, что есть игроки, которые не борются на поле, намекая на некоторых легионеров. Как итог – «железнодорожники» после семнадцати туров оказались на четырнадцатом месте.

Если смотреть на таблицу, то ситуация «Локомотива» выглядит критической. От двенадцатой строчки команда отстаёт на шесть баллов. То есть для выхода из зоны стыковых матчей «железнодорожникам» надо серьёзно прибавить. При этом пятнадцатые «Химки» отстают всего на одно очко.

Если посмотреть на календарь, то «Локомотив» ждёт тяжелейший старт второй части. Очевидно, что лёгких соперников в текущей ситуации для «железнодорожников» быть не может, но даже с учётом этого расписание у команды сложнейшее. «Локомотив» в чемпионате начинает с двух подряд выездов в Ростов-на-Дону и Грозный, далее домашний матч с «Краснодаром», затем поездка к «Нижнему Новгороду», который сейчас как раз двенадцатый, а потом домашний матч с «Зенитом».

Оценивать шансы «Локомотива», анализируя первую часть сезона, неверно. Зимой команда весьма серьёзно поменялась, так что её можно назвать тёмной лошадкой. У «железнодорожников» новый тренер, и пока непонятно, чего ожидать от Михаила Галактионова. У него довольно короткая карьера, чтобы делать какие-то выводы. Он здорово работал в юношеских сборных, но это совсем иная деятельность. На клубном уровне у него был небольшой период в «Ахмате», который вышел не слишком удачным, а также полгода в «Пари НН». Нижегородцы провели первую часть сезона лучше «Локомотива», но лишь немного. Выбор на самом деле далеко не очевидный.

При этом «Локомотив» перестраивает зимой всю атаку – пришли Сергей Пиняев, Максим Глушенков и Артём Дзюба. От того, как быстро эта тройка сыграется между собой и с остальными партнёрами, во многом будут зависеть результаты «железнодорожников». Отдельный вопрос, как Дзюба выстроит отношения с Галактионовым. Не секрет, что нападающий часто скандалит с наставниками, в то время как у рулевого «Локомотива» не было пока опыта работы с такими футболистами. В этом смысле ему намного проще будет работать с Пиняевым и Глушенковым, ведь как раз с молодыми у Галактионова навыка справляться хватает.

Для «Локомотива» хорошо, что была укреплена оборона. Прежде всего речь идёт о центральном защитнике Хермане Конти. «Железнодорожникам» нужно было усиление в этой зоне, а его прошлое в «Бенфике» намекает, что игрок способный. Не звезда, конечно, раз ушёл от лиссабонцев, да и вообще последние годы скитался по арендам, но всё же точно обученный. Для России этого должно хватить.

Если суммировать, то вылетать «Локомотив», наверное, не должен. У команды хороший состав. Что касается конкурентов, то «Торпедо» и «Химки» выглядят обречёнными, учитывая и подбор игроков, и тот футбол, который клубы демонстрировали. Сложно представить, что «Факел» сможет резко прибавить. Если даже «Локомотив» останется в зоне стыковых матчей, то просто обязан обыгрывать любого соперника из ФНЛ.

Тем не менее поклонникам команды тревожно. Довольно легко представить, что «Локомотив» в первых турах не может набрать очки, а дальше из-за давления команда играет всё хуже и хуже. В конце концов в вылет «Динамо» пару лет назад тоже не верилось, но «бело-голубые» в итоге опустились в ФНЛ.

Роман Андреев

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