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Кузьмичёв: Сперцян — один из лидеров «Краснодара», он заслуживает внимание европейских клубов

13 Марта 2023 • 17:43 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
18.03 19:30

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян показывает в каждой игре, что он заслуживает внимание европейских клубов. Тем более у него есть необходимый паспорт, который не будет давить на наших европейских партнеров. Думаю, итальянские или испанские клубы ему подойдут», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Сперцян является одним из лидеров «Краснодара», если он покинет клуб, то качество игры команды изменится, сразу не получится найти ему замену.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал 8 ассистов. Трансферная стоимость Сперцяна оценивается в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Кузьмичёв Эдуард Сперцян
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
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