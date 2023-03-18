«Локомотив» впервые с 2017 года выиграл матч, проигрывая в два мяча

В двадцатом туре российского чемпионата московский «Локомотив» обыграл со счетом 3:2 «Краснодар», причем по ходу матча железнодорожники проигрывали со счетом 0:2, но смогли не только сравнять счет, но даже выиграть.

Как оказалось, такой суперволевой победы у «Локомотива» не было с 2017 года - тогда «Локомотив» уступал в два мяча землякам из «Спартака», но в итоге выиграл со счетом 4:3.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с бывшим клубом Михаила Галактионова - нижегородским «Пари НН». Эта игра состоится в первый день апреля. Пока же москвичи поднялись уже на одиннадцатое место в турнирной таблице.