Агент поддержал решение Тикнизяна получить гражданство Армении

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, отреагировал на информацию о том, что 23-летний футболист получит гражданство Армении, чтобы выступать за сборную этой страны.

Ранее Тикнизян заявил, что решение получить гражданство Армении — это полностью его личный выбор.

«Наир уже всё сам сказал. Я его поддерживаю. Больше нечего добавить к сказанному», — цитирует Клюева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 27 матчей, забил один гол и отдал пять результативных передач. Отметим, что защитник имеет опыт выступлений в составе молодёжной сборной России.