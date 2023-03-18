Баринов: «В раздевалке получили люлей»

В двадцатом туре российского чемпионата московский «Локомотив» обыграл со счетом 3:2 «Краснодар», чем очень доволен Дмитрий Баринов - полузащитник московского клуба. Он считает, что его команде удалось переломить ход матча благодаря правильному настрою, а также непростому разговору в раздевалке.

- В раздевалке получили люлей. На второй тайм вышли с другим настроем, поэтому и выиграли, не знаю, с чем это связано. Хорошо, что смогли перевернуть исход матча, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в первом тайме московский «Локомотив» проигрывал с разницей в два мяча.