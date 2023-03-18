Дзюба не реализовал третий из четырёх последних пенальти в РПЛ

Форвард столичного «Локомотива» Артём Дзюба сегодня вечером не смог поразить ворота «Краснодара» с 11-метровой отметки. Его удар намертво взял голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.

Как отмечает статистический портал Opta, Дзюба не реализовал три из последних четырех пенальти в РПЛ. А всего у него 21 забитый гол с пенальти в чемпионате России при 30 попытках.

Напомним, что битва «Локомотива» и «Краснодара» продолжается, в разгаре второй тайм многообещающей встречи, а на табло – 2:2. «Железнодорожники» отыгрались буквально за первые минуты после перерыва.

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