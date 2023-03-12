Пиняев: «Такими темпами к 20 годам буду с седыми волосами»

Молодой полузащитник столичного «Локомотива» Сергей Пиняев поделился впечатлениями от победы на выезде над грозненским «Ахматом». Её железнодорожники вчера днём одержали вдевятеро и с минимальным счётом. Автором единственного гола стал как раз сам Пиняев.

«Про этот матч можно снимать фильм, мы очень рады, что победили в такой ошеломляющей игре, в ней было абсолютно все. Мы боролись, показали характер, симпатично играли до второго удаления», - рассказал молодой игрок «Матч ТВ».

Напомним, вчерашний гол Пиняева стал первым для 18-летнего футболиста в «Локомотиве». В московский клуб россиянин перебрался прошедшей зимой.

«У меня уже к 20 годам будут седые волосы, если будут такие игры и дальше», - добавил игрок.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» ожидает домашняя битва против «Краснодара».