Пименов: «Всегда хотел, чтобы Жоау Мариу остался в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о полузащитнике «Бенфики» и сборной Португалии Жоау Мариу, который в период с 2019 по 2020 год защищал цвета московской команды.

Пименов назвал Мариу одним из самых сильных легионеров «Локомотива», выразив мнение, что португальца необходимо было сохранить в команде.

«Это вина руководства, что его не выкупили? Такого сказать не могу, потому что не знаю условий трансфера, но его нужно было оставлять в «Локомотиве», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний Мариу провёл за «Бенфику» 39 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.