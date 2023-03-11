Алексей Попов считает, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ

Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов оценил шансы московского «Локомотива» на сохранение прописки в РПЛ.

«Шансов на вылет «Локомотива» очень мало, потому что у них очень квалифицированная команда. Другое дело, хотела ли команда бороться за предыдущего тренера. Галактионов показывает, что у команды есть потенциал, игроки ему доверяют», — цитирует Попова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, сейчас рано говорить о возможной борьбе «железнодорожников» за чемпионство в следующем сезоне, у команды хороший состав, но он требует усиления.

«Локомотив» занимает 13-е место в РПЛ, набрав 19 очков в 19 турах.