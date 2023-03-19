Дзюба обратился к болельщикам «Локомотива» после победы над «Краснодаром»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба поблагодарил болельщиков столичного клуба после волевой победы в матче 20-го тура Российской премьер-лиги над «Краснодаром» (3:2), в котором он стал автором победного гола.

Форвард считает, что дорогого стоит то, что фанаты переживают и искренне верят в команду.

«Спасибо всем, кто вчера пришёл и болел за нас. Нас было мало, но мы были вместе, вы поддерживали, гнали нас вперёд, особенно во втором тайме», - заявил Дзюба на видео, опубликованном в своем телеграмм-канале.

Напомним, что после первого тайма счет был 0:2 в пользу «быков», а по итогу «Локомотив» одержал третью победу в РПЛ после зимней паузы.