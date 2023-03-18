​Сборная России потеряла вратаря из-за коронавируса

Страж ворот «Краснодара» Матвей Сафонов заболел коронавирусом. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Сафонов пропустит субботний матч «Краснодара» против «Локомотива» в Премьер-лиге, а также не поедет в расположение сборной России. Тренерский штаб Валерия Карпина из-за болезни Матвея вызовет в национальную команду Сослана Джанаева.

Ближайший матч сборная России проведёт в четверг, 23 марта. Команда Валерия Карпина будет играть против Ирана на выезде. Матч будет иметь статус товарищеского. Официальные игры российская сборная давно не проводит из-за санкций.