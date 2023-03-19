Пименов: «Меня впечатлил Пиняев»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов поделился впечатлениями от игры «железнодорожников» во втором тайме с «Краснодаром».

Подопечные Михаила Галактионова одержали волевую победу в матче 20-го тура РПЛ над «Краснодаром» (3:2), отыгравшись с 0:2.

«Думаю, что игра «Локомотива» в начале второго тайма — тот футбол, который хочет видеть у команды Галактионов. Как мне игра Дзюбы? Меня больше впечатлил Пиняев. На мой взгляд, это лучший игрок прошедшего матча», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 18-летний Пиняев сыграл в шести матчах за «Локомотив», в которых отметился одним забитым мячом.