Ари готов приехать в Россию на тренерскую работу

Бывший нападающий «Локомотива», «Краснодара» и «Спартака» Ари высказался о возможном возвращении в России на тренерскую работу.

«Если после завершения карьеры меня позовут работать тренером в Россию, я соглашусь и приеду. Мне была бы интересна такая работа», — заявил экс-игрок российской национальной команды в интервью изданию Sport24. Ари отметил, что не знает, в какую команду он хотел бы приехать, поскольку всё зависит от возможных предложений.

Напомним, что сейчас уроженец Бразилии выступает на родине за клуб «Атлетико Сеаренсе» из четвёртого дивизиона, владельцем которого является сам Ари.