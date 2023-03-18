«Локомотив» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 20-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Краснодар».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Локомотив Москва - Краснодар
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Протокол игры
Лантратов Илья•Баринов Дмитрий•Конти Херман•Кузьмичёв Иван•Тикнизян Наир•Карпукас Артём•Миранчук Антон•Смольников Игорь•Пиняев Сергей•Камано Франсуа•Дзюба Артём
Агкацев Станислав•Рамирес Кристиан•Волков Сергей Евгеньевич•Кайо Панталеао•Алонсо Хуниор•Кади•Сперцян Эдуард•Баньяц Михайло•Кордоба Джон•Олусегун Олакунле•Кобнан Мозес
18 марта. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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