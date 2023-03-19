Мор: «У «Краснодара» и «Локомотива» есть проблемы в обороне»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал поражение «Краснодара» от «Локомотива». Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги завершилась волевой победой «железнодорожников» со счетом 3:2.

«Это не случайность. Проблемы есть в обороне как у «Краснодара», так и у «Локомотива». «Краснодар» не умеет сушить игру, они не ставят автобус, а дальше играют. Соперники этим пользуются», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что футболисты «Краснодара» вроде бы всегда добегали и закрывали позиции, но никто не вступал в отбор, плотно ни с кем не играли.

После 20 туров «быки» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.