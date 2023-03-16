Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Марадишвили близок к получению гражданства Грузии

16 Марта 2023 • 14:39 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
1 2.45 X 3.55 2 2.75
18.03 19:30

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили близок к получению грузинского гражданства и может стать игроком национальной сборной этой страны, сообщает «РБ Спорт».

Отметим, что ранее Марадишвили выступал за молодёжную сборную России. В команде до 21 года футболист провёл шесть матчей и не забил ни одного гола.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник провёл за «железнодорожников» 20 матчей и забил два мяча. Напомним, что Марадишвили является воспитанником ЦСКА, за который выступал с 2019 по 2021 год.

Ранее цвета сборной Грузии принял решение защищать защитник «Динамо» Саба Сазонов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная Грузии Константин Марадишвили
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Марта
14:56 · Россия. Премьер-лига
Писарский высказался о своём будущем в «Крыльях»
14:53 · Россия. Премьер-лига
​Агент Шиманьски высказался о возможном возвращении игрока в «Динамо»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили близок к получению гражданства Грузии
14:31 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» сделало заявление на тему судейства в матче с «Зенитом»
14:20 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Жабченко временно отстранён
13:57 · Россия. Премьер-лига
В РФС признали ошибку судьи Карасёва против «Спартака» 1
13:54 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о матче «Зенит» — «Динамо»: «Мне бы хотелось, чтобы судьи после матчей объясняли свои решения»
13:52 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр, допустивший ошибку в пользу «Зенита», будет работать в Первой лиге
13:43 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака» Ковтун оценил уровень РПЛ
13:35 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Холанн - совершенный футболист, у него божий дар»
13:29 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» объявил о продлении контракта с Личкой официально
13:27 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Динамо» показало всем, как можно побеждать «Зенит»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Писарский оценил соперников сборной России по товарищеским матчам
12:47 · Россия. Премьер-лига
Колосков оценил переизбрание Инфантино
12:42 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» высказались о будущем Ганчаренко
Все новости
Рекомендуем