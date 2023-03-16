Марадишвили близок к получению гражданства Грузии

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили близок к получению грузинского гражданства и может стать игроком национальной сборной этой страны, сообщает «РБ Спорт».

Отметим, что ранее Марадишвили выступал за молодёжную сборную России. В команде до 21 года футболист провёл шесть матчей и не забил ни одного гола.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник провёл за «железнодорожников» 20 матчей и забил два мяча. Напомним, что Марадишвили является воспитанником ЦСКА, за который выступал с 2019 по 2021 год.

Ранее цвета сборной Грузии принял решение защищать защитник «Динамо» Саба Сазонов.