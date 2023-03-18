За 5 минут второго тайма «Локомотив» сравнял счёт в матче с «Краснодаром»

«Локомотив» провалил первый тайм матча 20-го тура Премьер-лиги против «Краснодара», пропустив два безответных гола, к тому же на 45-й минуте Артём Дзюба безобразно пробил 11-метровый. Сразу после перерыва в белых футболках вышли совсем другие игроки. В первой же атаке Дмитрия Баринов расстреливал ворота, и мяч после рикошета влетел в угол ворот «быков». Еще несколько минут, и Максим Глушенков слева проник в штрафную, обыгрался с Дзюбой и прицельно пробил. Счет уже равный - 2:2.

«Краснодар» возвращается на седьмое место, а «Локомотив» покидает зону стыков.