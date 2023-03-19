Булыкин: «Дзюба, Пиняев и Баринов делают разницу сейчас в «Локомотиве»

Бывший форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре 20-го тура Российской премьер-лиги, в которой столичный клуб одержал волевую победу над «Краснодаром» (3:2).

Экс-игрок отметил, что игра получилась потрясающей, а «Краснодар» расслабился после первого тайма, а «Локомотив», наоборот, прибавил и забрал три очка.

«Дзюба, Пиняев и Баринов делают разницу сейчас в «Локомотиве». Видно, что команда прибавляет с каждым матчем. Сейчас нужно спокойно выполнить задачу — избежать вылета и стыков», - добавил он в разговоре с «РБ Спорт».

В настоящий момент столичный клуб располагается на десятой строчке в турнирной таблице, набрав 22 очка за 20 проведенных игр.