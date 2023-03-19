Смородская: «Можно сказать, что трансфер Дзюбы уже себя оправдал»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о важности Артёма Дзюбы после перехода в стан «железнодорожников».

«Можно сказать, что его трансфер уже себя оправдал. Артём успешно влился в «Локомотив». Главное, чтобы его спортивной злости и мотивации хватило на оставшиеся матчи», — заявила бывший руководитель «железнодорожников» в интервью изданию «РБ Спорт». Смородская считает, что после возобновления сезона подопечные Михаила Галактионова выглядят уверенно, отметив сплочённость команды.

Напомним, что «Локомотив» выиграл каждую из трёх игр в рамках Премьер-лиги после зимней паузы, поднявшись с 14-го на 11-е место в турнирной таблице. В этих встречах Артём Дзюба забил четыре гола при одном ассисте.