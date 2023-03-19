Жемалетдинов: «Постепенно набираю оптимальную форму»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов высказался о своём состоянии после матча с «Краснодаром». Напомним, 26-летний хавбек долгое время восстанавливался от травмы. В игре 20-го тура чемпионата России против «быков» (3:2) футболист вышел на замену и провел 39 минут на поле.

«Рад, что смогли отыграться и победили. Это было очень важно. Как оценю свое состояние после травмы? Все нормально, постепенно набираю оптимальную игровую форму», — цитирует Жемалетдинова «РБ Спорт».

В этом сезоне игрок принял участие в трех матчах за «Локомотив» и получил одну желтую карточку.

После 20 туров «железнодорожники» идут на 11-й строчке в РПЛ, имея в своем активе 22 очка.