«Краснодар» забил восемь голов в сезоне РПЛ благодаря дальним ударам

«Краснодар» накануне впервые за восемь матчей Российской премьер-лиги обыграл столичное «Динамо» (3:1).

Напомним, что вчерашним вечером новичок «быков» Кади оформил дубль, в том числе красиво забив дальним ударом. У «Краснодара» теперь восемь голов из-за пределов штрафной в этом сезоне РПЛ – лучший результат среди всех команд наравне с лидером чемпионата России – «Зенитом». Сегодня питерцам только предстоит сыграть свой матч 19 тура РПЛ, в нём «сине-бело-голубые» сыграют дома с «Химками» из Подмосковья.

После победы подопечные Владимира Ивича поднялись на седьмое место чемпионата России, набрав в актив 29 очков. «Динамо» идёт на четвёртом месте с 32 баллами.