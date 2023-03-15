Вратарь Матюнин продлил контракт с «Локомотивом»

Вратарь «Локомотива» Никита Матюнин продлил контракт с московским клубом, сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Новое соглашение 18-летнего футболиста будет рассчитано до лета 2025 года.

«Хотелось бы поблагодарить тренерский штаб и руководство «Локомотива» за доверие. Очень рад продлить сотрудничество с клубом, в котором нахожусь с шести лет», — сказал Матюнин.

За основную команду «Локомотива» Матюнин пока не провёл ни одной официальной встречи. В составе молодёжной команды голкипер провёл 17 матчей в нынешнем сезоне, пропустил 18 голов и в шести встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.