«Краснодар» не обыгрывал «Динамо» с 2018 года

«Краснодар» в рамках 19 тура РПЛ сегодня вечером обыграл столичное «Динамо» на своём стадионе – 3:1. Эта победа «быков» стала первой для клуба над «бело-голубыми» с 2018 года.

В последний раз до 11 марта «Краснодар» побеждал «Динамо» 30 сентября 2018 года, обыграв москвичей дома со счётом 3:0. В следующих восьми встречах в рамках РПЛ «горожанам» не удавалось одержать победу – последовали три ничейных результата, а также пять поражений.

После победы краснодарцам удалось подняться на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Динамо» на четвёртой строчке – 32 очка.

Обзор прошедшей игры читайте в нашем материале.