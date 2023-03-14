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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баринов: «Для нас каждый матч тяжелый»

14 Марта 2023 • 22:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
18.03 19:30

Капитан столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о предстоящей встрече 20-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».

«Для нас каждый матч тяжелый. Наверное, две игры, которые были на выезде, были сложнее. Надеюсь, мы вам доказали, что мы хорошая команда», — рассказал опорный полузащитник «железнодорожников» и сборной России в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Баринов отметил, что о героизме команды, о котором заявили после победы над «Ахматом», нужно будет смотреть уже после завершения чемпионата.

Напомним, что «Локомотив» встретится с «Краснодаром» в субботу, 18 марта. Подопечные Михаила Галактионова одержали две победы в двух играх весенней части сезона РПЛ и выбрались из зоны стыковых матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
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