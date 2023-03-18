Нигматуллин не понимает, почему Лантратова не вызвали в сборную России

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин не понимает, почему тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным проигнорировал основного на данный момент голкипера столичного «Локомотива» Илью Лантратова. Его не оказалось даже в расширенном составе национальной сборной из 41 игрока, в котором было шесть голкиперов.

«Лантратов действительно хорошо проявляет себя в «Локомотиве» и тоже заслуживает своего шанса в сборной», - рассказал Нигматуллин «Матч ТВ».

Однако, по мнению эксперта каждый из тех голкиперов, которые получили вызов в сборную России, по-своему прибавал в игре.

«Надеюсь, в следующий раз Лантратов дождётся своего шанса», - добавил бывший вратарь.