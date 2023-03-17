Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин назвал финальный состав сборной России на матчи в марте

17 Марта 2023 • 10:58 Комментировать (1)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин представил финальный состав национальной команды на предстоящие товарищеские матчи, которые состоятся в конце марта. В окончательный список включены 29 игроков. В заявке значатся три дебютанта – хавбек Данил Пруцев, защитник Дениил Денисов и голкипер Илья Помазун.

Вратари: Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Илья Помазун («Урал»).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все - «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба - «Ростов»), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все - «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев («Зенит»), Ильзат Ахметов («Краснодар), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба - «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все - «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Торино»), Александр Головин («Монако»).

Форвард: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Тренировочный сбор сборной России стартует в Новогорске 19 марта. Первый товарищеский матч подопечные Карпина проведут против Ирана в Тегеране 23 марта, а 26 марта на стадионе в Санкт-Петербурге примут Ирак.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
KLINSMANN
17 Марта 2023 в 11:06
Во Головин обрадовался - с пересадками лететь :)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.03.23 в 12:00
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
3.35 3.80 2.09
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Марта
10:52 · Россия. Премьер-лига
Ломаев — о матче с ЦСКА: «Все сражались друг за друга, это не может не радовать»
10:50 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук ответил Быстрову на поздравления «Торпедо» с вылетом
10:38 · Россия. Премьер-лига
Агент поддержал решение Тикнизяна получить гражданство Армении
10:35 · Россия. Премьер-лига
Уткин - о паспорте болельщика: «Это IDотизм»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Чалов - о Fan ID: «Домой по паспорту не ходят»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — о судействе в матче «Зенит» — «Динамо»: «В этих решениях я ничего не могу понять»
10:05 · Россия. Премьер-лига
Фернандеш: «Смородская заставляла меня делать анализы крови утром перед тренировкой»
08:07 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Спартаку» нужно выйти из образа жертвы» 3
00:14 · Россия. Премьер-лига
Прудников не считает, что «Спартак» переживает спад 1
00:00 · Россия. Первая лига
Владимир Газзаев переживает за «Аланию», но не готов возглавить её вновь
16 Марта
23:51 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Без евротурниров трудно оценивать уровень российских футболистов»
23:11 · Россия. Первая лига
Главного тренера «Уфы» дисквалифицировали на два матча
23:03 · Россия. Премьер-лига
Шикунов верит в то, что «Ростов» войдёт в тройку призёров РПЛ
22:55 · Кубок России
Лещенко надеется, что победа над «Зенитом» прибавит куража «Динамо»
22:44 · Кубок России
Жеребьёвка полуфиналов Фонбет Кубка России «Путь регионов» состоится уже завтра, 17 марта
Все новости
Рекомендуем