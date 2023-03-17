Карпин назвал финальный состав сборной России на матчи в марте

Главный тренер сборной России Валерий Карпин представил финальный состав национальной команды на предстоящие товарищеские матчи, которые состоятся в конце марта. В окончательный список включены 29 игроков. В заявке значатся три дебютанта – хавбек Данил Пруцев, защитник Дениил Денисов и голкипер Илья Помазун.

Вратари: Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Илья Помазун («Урал»).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все - «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба - «Ростов»), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все - «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев («Зенит»), Ильзат Ахметов («Краснодар), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба - «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все - «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Торино»), Александр Головин («Монако»).

Форвард: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Тренировочный сбор сборной России стартует в Новогорске 19 марта. Первый товарищеский матч подопечные Карпина проведут против Ирана в Тегеране 23 марта, а 26 марта на стадионе в Санкт-Петербурге примут Ирак.