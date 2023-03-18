Ивич: «Понимаю причину произошедшего, но не буду рассказывать об этом на камеру»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Локомотивом» (2:3).

- Есть уже понимание, почему у вашей команды получились два разных тайма сегодня?

- Я понимаю, но не буду рассказывать об этом на камеру, это должно остаться между нами, внутри команды, я с игроками поговорю об этом. Тот, кто понимает футбол, он должен понять что к чему, ответ не сложный.

Напомним, что «Краснодар» выиграл первый тайм со счетом 2:0, но провалил вторую половину и в итоге уступил 2:3.