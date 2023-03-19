Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Краснодаром».

- Как оцениваете игру «Локомотива» в матче с «Краснодаром»?

- Первый там «Локомотив» провалил: играл очень инертно, медленно, многое позволял сопернику, давал ему большие пространства. Хозяева выглядели не самым лучшим образом.

- Что поменялось после перерыва, когда «железнодорожники» выглядели уже по-другому?

- Замены, сделанные в перерыве, внесли свой вклад, потому что на второй тайм вышла совсем другая команда. В плане эмоций, желания, борьбы, это был другой «Локомотив». Хозяева просто переключились, стали играть более агрессивно, в атаку. Им терять было нечего. А «Краснодар» как будто не почувствовал изменений в «Локомотиве», поэтому результат я считаю закономерным.

- Может, гости просто успокоились при счете 2:0?

- Да. Они думали, что игра будет проходить в том же русле. Но уже на первых минутах последовал голевой момент, потом хозяева забили. Пока «быки» приходили в себя, пропустили второй, а потом третий. Игра на этом практически закончилась. «Краснодар» остался в меньшинстве, и как будто не знал, что ему делать. Футболисты стали сбиваться в кучу, идти через центр. А «Локомотив» действовал спокойно и грамотно. Видимо, с «Ахматом» он это отработал.

- Смольникова удалили по делу?

- Я считаю, что нет. Я бы вообще поступил по-другому на месте судьи – показал бы карточку игроку «Краснодара» за симуляцию. Смольников хотел выбежать, пусть он и находился за спиной и его держали руками. А Смольников хотел подравнять линию офсайда. Ему надо убежать, а соперник его держит. Понятно, что Смольников его оттолкнул.

- Как оцените игру Дзюбы? Он не реализовал пенальти, а потом забил победный мяч.

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- Сейчас он правильно действует. Тренер дал ему нужную установку, и теперь он не распыляется по флангам. Он играет именно центрального нападающего, на которого многое заточено. Он должен принять мяч, отыграться. Сейчас он играет на своих сильных сторонах и может в штрафной площади быть очень опасен. Я бы даже отметил не тот гол, который он забил, а эпизод, когда Артём сбросил за спину под второй мяч. То есть, гол был забит с подыгрыша.

- Уже можно сказать, что приход Дзюбы оправдался?

- Да, он уже оправдал себя, потому что не в первом матче Артем приносит очки. Это квалифицированный футболист, особенно в штрафной площади. Таких у нас не много.

- У «Краснодара» не играл основной вратарь Сафонов. Как оцените игру Агкацева? Есть к нему вопросы по голам?

- Не стал бы говорить о вратаре. Тут больше даже не его сейвы ценны, а то, как он руководит обороной, как может в нужный момент почувствовать проблему и взять в руки защитников. У него еще не хватает авторитета. Опытный голкипер на 46-й минуте при первом же опасном эпизоде встряхнул бы ребят, крикнул бы, завел их.

- «Локомотив» поднимается все выше. Команда уже на 11-м месте и покинула зону стыков. Опасность вылета миновала?

- Есть болельщики, свое самолюбие. Не заканчивается жизнь на том, чтобы просто покинуть зону вылета. Есть еще десять туров. Аппетит приходит во время еды, и команда будет стараться набрать максимальное количество очков.

Елена Григорьевская