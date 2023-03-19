Писарев: «Краснодар» не умеет играть на удержание счёта»

Тренер сборной России Николай Писарев оценил игру «Краснодара» во втором тайме с «Локомотивом». «Быки» проиграли «железнодорожникам» в матче 20-го тура РПЛ со счетом 2:3, имея преимущество в первой половине встречи в два мяча.

«Краснодар» не умеет играть на удержание счета. Если хочешь выиграть, то 2:0 — хороший гандикап, за 15 минут отдавать игру нельзя. Михаил Галактионов все перевернул заменами», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

После 20 туров «Краснодар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков. «Локомотив» идет на 11-й позиции, имея в своем активе 22 зачетных балла.