Глушенков вырвался в лидеры списка ассистентов РПЛ

23-летний нападающий столичного «Локомотива» Максим Глушенков благодаря вчерашнему ассисту на выезде в игре против «Ахмата» (1:0) вырвался в лидеры списка ассистентов РПЛ. Теперь у него семь голевых передач, у занимавшего единоличное первое место Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» - столько же.

Как отмечают статистики из портала Opta, Глушенков отдавал голевую передачу в шести из последних девяти матчей в чемпионате России.

Напомним, что первую часть сезона молодой футболист провёл в «Крыльях Советов», а зимой вместе с одноклубников Сергеем Пиняевым перебрался в «Локомотив». Пиняев, кстати, вчера забил свой дебютный гол за «железнодорожников».