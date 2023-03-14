Осинькин — о Пиняеве: «Пока ещё частичка его души в «Крыльях Советов»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о том, поддерживает ли с ним связь нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. Напомним, 18-летний футболист перебрался из самарского клуба в стан «железнодорожников» минувшей зимой.

«Сергей приезжал перед нашими играми с «Динамо». Мы общались. Это говорит о том, что время, проведенное в «Крыльях», Пиняев ценит — и команду, и партнеров. Пока еще частичка его души — здесь», — заявил Осинькин Sport24.

В нынешнем сезоне Пиняев принял участие в четырех матчах за «Локомотив» и отметился одним забитым мячом.

В эти минуты проходит встреча «железнодорожников» и «Акрона» в рамках 1/4 финала Кубка России. Портал LiveResult проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.