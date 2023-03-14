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Осинькин — о Пиняеве: «Пока ещё частичка его души в «Крыльях Советов»

14 Марта 2023 • 18:11 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
18.03 19:30

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о том, поддерживает ли с ним связь нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. Напомним, 18-летний футболист перебрался из самарского клуба в стан «железнодорожников» минувшей зимой.

«Сергей приезжал перед нашими играми с «Динамо». Мы общались. Это говорит о том, что время, проведенное в «Крыльях», Пиняев ценит — и команду, и партнеров. Пока еще частичка его души — здесь», — заявил Осинькин Sport24.

В нынешнем сезоне Пиняев принял участие в четырех матчах за «Локомотив» и отметился одним забитым мячом.

В эти минуты проходит встреча «железнодорожников» и «Акрона» в рамках 1/4 финала Кубка России. Портал LiveResult проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Игорь Осинькин Сергей Пиняев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
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