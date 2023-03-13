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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов - о победе «Локомотива»: «С «Ахматом» в принципе никому просто не бывает»

13 Марта 2023 • 17:19 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
18.03 19:30

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу «Локомотива» над «Ахматом» в Грозном, которая произошла в минувшие выходные. «Железнодорожники» Михаила Галактионова, напомним, вдевятером одержали победу над хозяевами арены – 1:0.

«С «Ахматом» в принципе никому просто не бывает, а тут такой сюжет матча! С 20-й минуты в меньшинстве играли, а последние полчаса матча вообще вдевятером — фантастика! Сам в подобных ситуациях оказывался, и это было нереально тяжело!», - пишет Радимов в своём Telegram-канале.

Напомним, что победа позволила «Локомотиву» сравняться по очкам с командой, которая идёт на 12-м месте – это нижегородский клуб «Пари НН». Теперь у обоих коллективов по 19 очков. Напомним, что та команда, которая финиширует на 12-м месте и выше, гарантированно избежит стыковых матчей по итогам сезона и останется в РПЛ. И «Локомотив» к выполнении этой задачи-минимум на данный момент очень близок.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владислав Радимов Ахмат
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
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