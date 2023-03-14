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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал лучшие и худшие команды после возобновления сезона РПЛ эксклюзив

14 Марта 2023 • 11:35 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Краснодар
18.03 19:30

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «Локомотив» после возобновления сезона РПЛ показывает наилучший футбол.

«Лучший футбол много команд показали, в том числе и «Локомотив». А, вот насчёт худшего надо подумать… Худшую пока не назову, но претендуют «Торпедо» и «Нижний Новгород», который пока не набрал ни одного очка», — сказал Булыкин.

«Локомотив» после возобновления Премьер-лиги сначала победил «Ростов» на выезде (3:1), затем вдевятером обыграл «Ахмат» (1:0). Команда поднялась на 12-е место в турнирной таблице.

«Торпедо» сыграло вничью с «Краснодаром» (2:2) и проиграло «Уралу» (0:1). «Пари НН» проиграл два матча: сначала уступил «Зениту» (0:3), затем проиграл «Ростову» (1:2). Московский клуб с 7 очками замыкает турнирную таблицу, «Нижний» с 19 очками идёт на 13-м месте.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва Дмитрий Булыкин РПЛ Пари НН
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
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Комментарии (1)
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One Live
14 Марта 2023 в 11:48
Булыкин назвал свой бывший клуб лучшим по игре, так правильнее будет выглядеть заголовок))
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