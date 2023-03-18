Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев рассказал, что изменилось в «Локомотиве» при Галактионове

18 Марта 2023 • 09:45 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
1 2.55 X 3.50 2 2.87
Через 8 ч. 19 мин.

Бывший тренер московского «Локомотива» Борис Игнатьев считает, что Михаил Галактионов сделал «Локо» во время зимних сборов более дисциплинированным коллективом.

«В Премьер-лиге в двух проведённых играх «Локомотив» показал волевой запал, особенно в игре против «Ахмата». Это демонстрирует, что игровая дисциплина теперь совсем иная, нежели в прошлой части чемпионата. «Красно‑зеленые» вышли на новую стезю», - цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

Напомним, что в РПЛ в 2023 году «Локомотив» удачно провёл два матча на выезде против клубов из первой восьмёрки. 4 марта благодаря хет-трику Артёма Дзюбы «железнодорожники» уверенно обыграли «Ростов» - 3:1. А в прошлые выходные вдевятером удержали победу над грозненским «Ахматом» - 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Игнатьев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.03.23 в 12:00
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
3.35 3.80 2.09
Видео
18.03.23 в 14:15
Урал Урал
Динамо Москва Динамо Москва
2.65 3.60 2.65
Видео
18.03.23 в 16:30
Факел Факел
Сочи Сочи
3.15 3.55 2.28
Видео
18.03.23 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
2.23 3.65 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
10:59 · Россия. Премьер-лига
Промес и Соболев - в атаке «Спартака» на матч с «Оренбургом»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Гранат не видит фаворита в матче «Урал» — «Динамо»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Во всех странах мира ВАР помогает и только в России мешает»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Божович: «В такое трудное время Малком и Клаудиньо поверили в страну, они могут пригодиться сборной» 1
10:36 · Россия. Премьер-лига
Сёмин охарактеризовал игру «Спартака»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Уткин рассказал, почему не любит женский футбол 1
10:18 · Россия. Премьер-лига
Гладилин считает, что ничья будет хорошим результатом для «Спартака» в игре с «Оренбургом»
10:11 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Основная задача «Спартака» - ждать потери очков от «Зенита»
10:02 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Судьи всегда помогают «Зениту»
09:51 · Россия. Премьер-лига
Булыкин ставит на ничью в матче «Урала» и «Динамо»
09:46 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что судьи часто ошибаются против «Спартака»
09:45 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев рассказал, что изменилось в «Локомотиве» при Галактионове
09:39 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Матч «Локомотива» и «Краснодара» станет хорошим экзаменом для обеих команд»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов рассказал, как «Спартаку» вернуть интригу в РПЛ
09:25 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Весна-осень» – самый эффективный способ проведения сезона»
Все новости
Рекомендуем