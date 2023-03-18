Борис Игнатьев рассказал, что изменилось в «Локомотиве» при Галактионове

Бывший тренер московского «Локомотива» Борис Игнатьев считает, что Михаил Галактионов сделал «Локо» во время зимних сборов более дисциплинированным коллективом.

«В Премьер-лиге в двух проведённых играх «Локомотив» показал волевой запал, особенно в игре против «Ахмата». Это демонстрирует, что игровая дисциплина теперь совсем иная, нежели в прошлой части чемпионата. «Красно‑зеленые» вышли на новую стезю», - цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

Напомним, что в РПЛ в 2023 году «Локомотив» удачно провёл два матча на выезде против клубов из первой восьмёрки. 4 марта благодаря хет-трику Артёма Дзюбы «железнодорожники» уверенно обыграли «Ростов» - 3:1. А в прошлые выходные вдевятером удержали победу над грозненским «Ахматом» - 1:0.