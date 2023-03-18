«Локомотив» уже ведёт в матче с «Краснодаром» после гола Дзюбы

Главный матч дня в 20-м туре Премьер-лиги проходит в эти минуты. «Краснодар» выиграл первый тайм у «Локомотива» с запасом в два гола, но сразу после перерыва соперник сравнял счет после ударов Дмитрия Баринова и Максима Глушенкова. В середине второго тайма южане остались вдесятером после повторной желтой карточки Кристиана Рамиреса. И тут же Артём Дзюба исправился за отвратительный удар с пенальти на 45-й минуте. Баринов пробил в перекладину, а Дзюба головой добавил мяч в сетку, счет стал 3:2.

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