Галактионов: «Иногда есть такие моменты, когда необходимо посмотреть ребятам в глаза»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (3:2).

- Что было в раздевалке «Локомотива» в перерыве матча, что вы команде своей говорили?

- Иногда есть такие моменты, когда необходимо посмотреть ребятам в глаза. Я думаю, это было самое главное в перерыве, и характер игры резко поменялся.

- Только за счет эмоций, или замены тоже сыграли важную роль?

- Безусловно, те ребята, которые вышли на замену, они сделали результат. Но самое главное, что вся команда большие молодцы, мы показали характер и хороший уровень готовности. С 0:2 вытащить игру - это дорогого стоит. Наша команда формируется, и даже определенные нюансы, которые у нас в игре не получались, мы нивелировали.

- Второй матч подряд вы меняете в перерыве Антона Миранчука. После матча с «Акроном» вы говорили, что его игра вас не устроила. Сегодня так же?

- Немножко не так, потому что когда речь идет о замене. Они производятся в двух случаях: если ты хочешь что-то поменять или какое-то тактическое изменение. Мы говорили о стратегии игры, и определенная группа футболистов должна была уйти по ходу матча. Но так сложился результат, что перемены пришлось сделать раньше.

- Обратная замена Жемалетдинова, такой тактический ход, но он реагировал болезненно.

- Понятно, что он здорово вошел в игру, он участвовал в хороших голевых атаках, он готов. Но удаление спутало нам все карты. Поэтому нам нужен был опорный полузащитник, но нам не хотелось менять быстрых игроков на фланге, не хотелось менять Дзюбу, поэтому произошла обратная замена. Она исключительно в тактических целях. Рифату мы все объяснили.

- Смольников висел на желтой карточке. Не было желания его поменять? Что вообще делать «Локомотиву» с большим количеством удалений? За последние два сезона «Локомотив» - один из лидеров по удалениям во всей Европе.

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- Я думаю, что сейчас эмоции преобладают. Нам надо все проанализировать и в спокойной обстановке об этом говорить. Безусловно, мы уже говорили об этом, что более опытные футболисты должны свои эмоции контролировали, и не нужно карточки набирать.

- Пенальти Дзюбы. Кто решал, кто будет бить - вы или команда на поле решила? Потому что на поле был еще и Миранчук, который пенальти бьет.

- Всегда на установке определяется штатный пенальтист, им в этой игре был Дзюба.