«Краснодар» повёл в матче с «Локомотивом» после розыгрыша углового

В 20-м туре Премьер-лиги «Локомотив» принимает «Краснодар». «Быки» провели ударный отрезок в середине первого тайма. И если удар Эдуарда Сперцяна пришелся в крестовину, то вскоре его команда открыла счет. Сперцян подал угловой, и толком неприкрытый Хуниор Алонсо головой переправил мяч в сетку. Это его первый гол в составе «Краснодара». Счет стал 1:0, «быки» настигают ЦСКА на пятом месте, а «Локомотив» - делит 12-е с «Пари НН». Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.