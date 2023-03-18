«Локомотив» отыграл один гол у «Краснодара» после удара Баринова

Не успел начаться второй тайм в матче «Локомотив» - «Краснодар», как хозяева отыграли один гол. В первой атаке Наир Тикнизян стрельнул в перекладину с линии штрафной. Тут же «железнодорожники» добились успеха. Дмитрий Баринов пробивал после прострела от Сергея Пиняева, голкипер парировал эту угрозу, но мяч отскочил в Сергея Волкова и оказался в сетке ворот гостей. Счет стал 1:2. В первом тайме отличились Хуниор Алонсо и Джон Кордоба, а Артём Дзюба не забил пенальти.

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