Смородская: «Для сборной России сейчас соперник не имеет никакого значения»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оценила возможность сборной России сыграть на товарищеском турнире ЦАФА. Новость об этом появилась сегодня днём.

«Этот турнир – неплохая идея, так как сборной России нужно получать игровой тонус. Соперники, с которыми сборная встретится, значения сейчас никакого не имеют», - рассказала Смородская «Чемпионату».

Турнир планируется на июнь 2023 года, предварительно в нём поучаствуют сборные стран Центральной Азии – Ирана, Туркменистана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Ранее похожую точку зрения высказал знаменитый футболист и тренер Борис Игнатьев.